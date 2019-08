Di Marzio: "Offerta del Monaco per Kessie rifiutata dal Milan. E il giocatore non vuole andarci"

Gianluca di Marzio, a Sky Sport "Calciomercato - L'originale", ha parlato così del mercato rossonero: "Offerta subito rispedita al mittente quella del Monaco. Offerta ritenuta troppo bassa, il Milan non vuole cedere Kessie e il giocatore non vuole andare al Monaco. Atalanta e Milan hanno l’intesa per Laxalt ma le richieste del giocatore sono ancora alte per i bergamaschi. In serata, il terzino ha incontrato gli agenti per capire se abbassare le richieste".