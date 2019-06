Di Marzio: "Per Infantino sarà difficile trattenere Boban se ha preso la decisione di andare al Milan"

Gianluca di Marzio, a “Calciomercato – L’originale”, ha parlato così di Milan e di Boban: “C’è grande rispetto per chi lo ha portato in FIFA, per Infantino, ma se Boban ha preso questa decisione sarà difficile non farlo andare dove ritiene che ci saranno le condizioni per fare un grande lavoro. Il Milan vuole fare i passi giusti, anche con Giampaolo. È chiaro che l’accordo sia stato raggiunto ma non sarebbe giusto annunciare l’allenatore quando manca il direttore sportivo e una figura di riferimento come Boban. Maldini sta lavorando, i contatti con Giampaolo ci sono stati"