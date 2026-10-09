Gila costruisce il suo prototipo di difensore perfetto, tra le scelte c’è un ex rossonero
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Mario Gila al Festival dello Sport di Trento ha costruito il suo prototipo di difensore perfetto scegliendo le caratteristiche di diversi giocatori.
Protagonista di una lunga intervista rilasciata al Festival dello Sport di Trento, il difensore rossonero Mario Gila ha partecipato ad un gioco propostogli da La Gazzetta dello Sport che consisteva nel creare il difensore perfetto scegliendo un giocatore per ogni caratteristica che veniva nominata. Queste le sue scelte.
"Forza fisica di Van Dijk, velocità di Varane, colpo di testa di Sergio Ramos, piede destro di Pique, piede sinistro di Mihajlovic, svicolata di Nesta, posizionamento di Puyol, tecnica di Van Dijk, lancio lungo di Van Dijk, senso del gol di Sergio Ramos e leadership di Sergio Ramos"
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