Bucchioni fa notare: “Milan, partita molto difficile con il Sassuolo”
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Enzo Bucchioni afferma che il Milan è una delle squadre che ha il turno più complicato in questo weekend di Serie A.
Durante l'ultima puntata di Maracanà, trasmissione della radio di TMW, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del ritorno della Serie A e di chi tra le squadre di vertice avrà la partita più complicata. Di seguito le sue parole.
"Per la Juve partita complicata contro il Cagliari. Queste tre settimane di stop fanno pensare a che squadre troveremo. Se è quella lasciata, il Cagliari è difficile da affrontare, soprattutto in casa. Per la Juve sarà molto difficile, così come per Napoli e Milan contro Frosinone e Sassuolo".
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