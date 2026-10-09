Ramos scalda i motori: l'ultima positiva statistica in Nazionale fa ben sperare

Sarà al centro dell'attacco del Milan domenica sera contro il Sassuolo. Gonçalo Ramos è quindi pronto a tornare a "sparare" Anche in rossonero, dopo i tre gol consecutivi messi a segno con la maglia del Portogallo negli ultimi impegni in Nations League. Il portoghese sta vivendo un vero e proprio magic moment. Reduce dal doppio assist in campionato col Milan, nell'ultima gara pre-Nazionali contro il Lecce, il numero nove rossonero col suo Portogallo ha segnato tre gol nelle ultime tre partite di Nations League. Un rendimento straordinario per un giocatore, che probabilmente non ha ancora fatto vedere tutto il suo potenziale in queste prime uscite di campionato con la maglia del Milan.

In Nazionale la storia, per ora è diversa. Ramos è decisivo, riempie bene l'area di rigore e lì davanti è il grande punto di riferimento per i lusitani di Jorge Jesus. Orfani di Cristiano Ronaldo, Ramos si è preso il peso dell'attacco sulle spalle, e i risultati si vedono. Il Portogallo, grazie anche ai gol dell'attaccante rossonero, è la prima Nazionale a qualificarsi alla fase finale della Nations League.

GONCALO RAMOS - SUPERATI I 100 GOL DA PROFESSIONISTA

Contro la Norvegia il 101esimo gol siglato da professionista: 45 col PSG, 41 col Benfica, uno con il Milan e 14 con il Portogallo. Sempre su assist di Joao Felix, Ramos ha depositato in rete l'ennesimo pesante gol con la maglia del Portogallo.