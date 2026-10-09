MN - Domani Amorim in conferenza stampa: a che ora parla il tecnico

Ruben Amorim, allenatore del Milan, tornerà a parlare domani in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Sassuolo: a che ora parlerà

È stata più lunga del solito ma finalmente ci siamo: domani torna in campo la Serie A, domenica torna in campo il Milan. La formazione rossonera sarà impegnata alle ore 18 in trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo dell'ex rossonero Alberto Aquilani. Una squadra storicamente ostica da affrontare, con cui il Milan non vince in trasferta da quell'indimenticabile 0-3 del 22 maggio 2022. Quest'anno i neroverdi, in casa, hanno già anche preso lo scalpo della Juventus.

MILAN, DOMANI PARLA AMORIM IN CONFERENZA STAMPA

Come di consueto nei giorni di vigilia, domani Ruben Amorim tornerà a parlare in conferenza stampa e lo farà direttamente dal Centro Sportivo di Milanello. L'appuntamento con l'evento è fissato alle ore 14 e sarà trasmesso in diretta su Milan TV oltre che sull'applicazione ufficiale del club. Come sempre potrete seguire il live testuale con tutte le dichiarazioni dell'allenatore del Milan sul sito di MilanNews.it grazie al lavoro della nostra redazione.