Gabbia: "I nuovi acquisti hanno portato tutti qualcosa dentro e fuori dal campo. Siamo un bel gruppo"

Matteo Gabbia ha rilasciato una lunga intervista a DAZN nella quale ha parlato dei nuovi arrivi nella squadra rossonera

Ai microfoni di DAZN, Matteo Gabbia ha commentato così l'impatto che hanno avuto i nuovi acquisti:

Che impatto hanno avuto i nuovi? C'è qualcuno che ti ha colpito particolarmente?

"E' difficile fare un nome solo. Sono tutti ragazzi perbene che hanno portati tutti qualcosa dentro e fuori dal campo. Ha tutte delle belle qualità tecniche, ma è importante anche come si rapportano e come si comportano. Sono contento di tutti e sono che molto felice della permanenza di Modric. Siamo un bel gruppo e ora tocca a noi fare una bella stagione".

Che impatto ha avuto Mario Gila?

"Lo conoscevamo già visto che giocava in Serie A. E' un giocatore che ha delle belle caratteristche e un ragazzo eccezionale che ha grande voglia di fare. Da calciatore lo conoscevo già, quindi se devo dire in cosa mi ha stupito dico che mi ha stupito come persona perchè non lo conoscevo, è un ragazzo perbene che cerca di trasmettere sempre positività all'interno del gruppo. Abbiamo bisogno di persone così, oltre che di giocatori bravi in campo come lui".