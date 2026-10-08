Pellegatti rivela: “Endrick giocatore da 70 milioni, ma in prestito costa zero. E Massara mi diceva sempre…”
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Carlo Pellegatti parla di Endrick e della possibilità del suo arrivo nel mercato di gennaio per rinforzare il reparto offensivo.
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di Endrick e del suo possibile arrivo in rossonero, secondo diverse indiscrezioni già vicino nella sessione estiva di mercato, nella finestra di gennaio. Queste le sue parole.
"Endrick è un giocatore che costa 60-70 milioni, non so assolutamente se il Milan poi li investirà dopo averne investiti 75 su Gonçalo Ramos. Però indubbiamente, intanto io ricordo sempre il saggio Ricky Massara, quello che mi ha detto insegnato. Incomincia a prenderli in prestito, sperando che ti aiutino a vincere, poi dopo che ti hanno aiutato a vincere vedremo cosa fare. E questo è un insegnamento di Ricky Massara che mi tengo nel cuore e nella testa".
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