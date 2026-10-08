Ordine fa notare: “Marotta e Percassi in FIGC vogliono sostituire Brunelli con Viglione, noto simpatizzante interista”

Ordine riporta l’indiscrezione di Repubblica secondo la quale Marotta e Percassi spingono per eliminare Brunelli dalla FIGC per mettere Viglione.

Nel corso del suo ultimo editoriale per MilanNews (LEGGI QUI), il noto giornalista Franco Ordine ha riportato un'indiscrezione de La Repubblica secondo la quale Marotta e Percassi starebbero cercando di eliminare Brunelli come segretario generale per mettere al suo posto Viglione. Queste le sue parole.

"C’è da segnalare l’indiscrezione pubblicata dal quotidiano la Repubblica secondo la quale Marotta e Percassi avrebbero cominciato a esercitare pressioni presso il “commissario” Malagò perché provveda a sostituire il segretario generale Marco Brunelli (considerato il colpevole del mancato tesseramento) con il responsabile del settore legale avvocato Viglione, di nota simpatia interista. Se c’è qualcuno che non condivide questa “sostituzione”, come suol dirsi davanti al prete, parli adesso o taccia per sempre!"