Ravezzani non ha dubbi: “Ritorno Serie A? Mi aspetto tanto da Gonçalo Ramos dopo i gol col Portogallo”

Il direttore di TelelombardiaFabio Ravezzani dichiara che il giocatore dal quale si aspetta di più in questo momento è Gonçalo Ramos.

Intervenuto a Maracana, trasmissione radio di TMW, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha trattato vari temi riguardanti la nazionale, quello che sta accadendo in FIGC e anche riguardo il ritorno della Serie A dopo la sosta di tre settimane. Queste le sue parole su Gonçalo Ramos.

Nel frattempo sta per ripartire il campionato, da chi ti aspetti qualcosa in più?

"C'è un giocatore da cui tutti ci aspettiamo l'esplosione, che ha fatto benissimo con la Nazionale e che ha fatto male con il club: Gonçalo Ramos. Nel calcio il centravanti che fa gol cambia la vita".