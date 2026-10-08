Pellegatti spera: “Endrick scalderebbe il cuore, se Cardinale vuole un giocatore lo prende”

Carlo Pellegatti parla di Endrick e della possibilità del suo arrivo nel mercato di gennaio per rinforzare il reparto offensivo.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di Endrick e del suo possibile arrivo in rossonero, secondo diverse indiscrezioni già vicino nella sessione estiva di mercato, nella finestra di gennaio. Queste le sue parole.

"Attenzione perché abbiamo già visto che quando Gerry Cardinale punta a un rinforzo, non bada a spese e ci va. In questo caso, beato ovviamente il portafoglio del Milan e di Gerry Cardinale perché Endrick ha un costo pari zero perché verrebbe in prestito. Il mio amico mi ricordava al telefono Marco Guidi, che questo Endrick l'anno scorso è stato prestato per farlo giocare al Lione dove ha segnato otto gol ed è stato così bravo da da essere protagonista in otto assist, quindi un grande giocatore brasiliano che riempirebbe il cuore".