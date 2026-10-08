Amorim: "Se stiamo segnando, è anche grazie a Ramos. I gol arriveranno di sicuro"

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha rilasciato una intervista a Dazn nella settimana che porterà alla ripresa del campionato.

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha rilasciato una intervista a Dazn (CLICCA QUI per leggere l'intervista integrale) nella settimana che porterà alla ripresa del campionato. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Come giudica il rendimento di Goncalo Ramos?

"L'ho già detto in conferenza stampa: non ho intenzione di dire che Ramos debba correre di meno, non lo dirò mai di un giocatore. Prima di tutto, la cosa fondamentale è che stiamo segnando, ed è questo ciò che conta di più. Poi so bene che un attaccante ha bisogno di fare gol, e lui segnerà. Se guardate nella nazionale, penso che abbia meno opportunità di andare a segno. A volte il calcio è così, ma sta lavorando duramente e se stiamo segnando è anche grazie a Goncalo Ramos. Deve solo continuare ad aiutare la squadra e a fare quello che sta facendo: i gol arriveranno di sicuro".

RAMOS TORNA RINFRANCATO DALLA SOSTA

La sosta di Gonçalo Ramos è stata iper-produttiva. Il centravanti rossonero è rimasto in panchina solamente nella prima gara contro il Galles, subentrando nei 23 minuti finali: poi nelle successive tre gare, è partito sempre titolare. Il numero 9 lusitano e rossonero è riuscito ampiamente a dare il suo contributo segnando tre gol e mettendo a referto anche un assist, dimostrando di saperci fare se ben supportato e anche dimostrando grande carattere vista la pressione sulle sue spalle per via di tutto il caos con Cristiano Ronaldo, di cui lui ha preso il posto in campo.