Di Marzio sul futuro tecnico rossonero: "Settimana importante per restringere la lista"

Finisce con la sesta umiliazione consecutiva per il Milan il derby contro l'Inter, con l'aggravante dei nerazzurri che vincono scudetto e seconda stella in casa del Diavolo. Una partita che addensa ancora di più le nubi sul futuro di Stefano Pioli, destinato oramai a non essere più l'allenatore del Milan nella prossima stagione, nonostante un annon di contratto. Già dopo l'eliminazione in Europa League per mano della Roma erano partite le indiscrezioni e le liste sui nomi dei prossimi tecnici rossoneri.

Direttamente da Piazza Duomo, dopo la sfida contro l'Inter, Gianluca Di Marzio è intervenuto su quelle che saranno le strategie e i movimenti dei rossoneri per il prossimo allenatore: "Io credo che questa possa essere una settimana importante per restringere la lista. Gerry Cardinale era in tribuna e a milano: già da domani ogni momento è buono per incontrarsi con Ibrahimovic, Furlani e Moncada e definire meglio l’identikit dell'allenatore del Milan".