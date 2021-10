Di Marzio sul rinnovo di Kessie: "Ancora distanza tra le parti"

Intervenuto sul sito di Williamhillnews.it, il giornalista Gianluca Di Marzio ha fatto il punto su alcuni rinnovi in Serie A. Queste le sue parole sul caso Kessie: "Il Milan ha messo sul piatto la sua offerta di rinnovo, ma le richieste dell’entourage dell’ivoriano (che durante le Olimpiadi aveva affermato di voler rimanere) sono ritenute eccessive. Al momento c’è dunque distanza tra le parti e per sbloccare la situazione servirà che il centrocampista – che piace a mezza Europa e che a zero rappresenterebbe un vero e proprio affare – venga incontro al club."