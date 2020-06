Di Stefano: "A Milanello contenti per Gattuso, ma forse c'è anche rammarico per il suo addio"

Peppe Di Stefano, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato delle reazioni da Milanello dopo il successo del Napoli di Gennaro Gattuso in Coppa Italia: “Non c’è una sola persona a Milanello che oggi non ha sorriso per Gattuso, però forse dall’altra parte un pizzico di rimpianto c’è perché l’anno scorso hanno detto troppo velocemente di sì a quello che è stato l’addio di Rino Gattuso. Gattuso aveva chiesto delle certezze a livello tecnico che non sono arrivate, e probabilmente aveva ragione lui guardando quello che è successo a livello tecnico e guardando la classifica del Milan. Il Milan l’anno scorso era un po’ più debole ed è arrivato ad un minuto dal quarto posto, quest’anno il Milan è un po’ più forte e naviga del centro della classifica. Da una parte il rimpianto e dall’altra i sorrisi e la voglia di stare vicini a Rino Gattuso. A Milanello c’è sempre grande affetto per lui”.