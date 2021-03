Di Stefano: "Con qualche giocatore in più avremmo visto un altro Milan"

Peppe Di Stefano, intervenuto a Sky Sport, ha riferito le ultime notizie per quel che riguarda il Milan. Di Stefano ha detto: “Probabilmente con qualche giocatore in più, il Milan ieri avrebbe giocato con un’altra verve, soprattutto nel finale. Non so se poteva fare di più, ma quando ti riduci a giocare con Castillejo prima punta, vuol dire che sei messo male dal punto di vista numerico. Il Manchester United non era imbattibile, un giocatore ha fatto la differenza (Pogba) e il Milan ha sbagliato tante occasioni da gol, con Calhanoglu e con Krunic soprattutto. Ibrahimovic è talmente grande che ha capito che doveva presentarsi ai microfoni, probabilmente non ci crede nemmeno lui allo scudetto, ma lo dice per tenere alta la tensione all’interno della squadra. Ibra ha parlato quasi da dirigente. I numeri dicono che è un momento negativo: Calabria problema al menisco, problema al polpaccio di Romagnoli, problemi per Rebic e Leao. Ibra è rientrato dopo un mese di stop e dopodomani partirà con la Svezia in Nazionale. Il calendario del Milan da qui alla fine non è impossibile, ma più che dalle gambe, dipenderà tutto dalla testa”.