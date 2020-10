Di Stefano: "Due ipotesi per la formazione del Milan, Pioli aspetterà domattina"

Peppe Di Stefano, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato dei dubbi di formazione di Stefano Pioli in vista del Celtic: "Le ipotesi sono due: o tieni la formazione del derby, con Diaz al posto di Calhanoglu, e Tonali al posto di Bennacer; oppure magari ne cambi quattro o cinque. Pioli non ha chiarito i dubbi alla squadra, probabilmente vuole aspettare la rifinitura di domattina a Glasgow per capire se alcuni giocatori hanno recuperato fisicamente. Calabria e Theo Hernandez hanno sempre giocato, si potrebbe pensare di cambiare qualcosa, ma sarebbe un rischio perché il Milan con loro ha subito un solo gol in campionato".