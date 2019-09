Di Stefano: "Giampaolo si giocherà molto in questa settimana"

Peppe Di Stefano è intervenuto su Sky per parlare del momento di Giampaolo: "Giampaolo è un uomo d'altri tempi, vive con estrema serenità i momenti belli e meno belli. Questo è sicuramente il momento più brutto da quando allena il Milan. Da una parte c'è la società che ci fa sapere da giorni che Giampaolo non si tocca e non è a rischio, dall'altra c'è la realtà. La realtà dice che il Milan ha perso le ultime 2 partite e in campionato ne ha perse 3 su 5. Il Milan deve provare a scalare la classifica, sia con che senza bel gioco. Oggi viene riproposta la stessa formazione di pochi giorni fa che ha affrontato il Torino. Io sono convinto che nei prossimi sei giorni, e a partire da questa notte, Giampaolo si giocherà tanto del proprio futuro. La partita di questa sera e quella di sabato sera contro il Genoa saranno fondamentali".