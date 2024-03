Di Stefano: "Il 4-2 dell'andata non è rassicurante. Il Milan a Praga con i migliori"

vedi letture

Nel corso dell'odierna edizione di Sky Sport 24 Today, il giornalista Peppe Di Stefano ha fatto un po' il punto della situazione in casa Milan in vista dell'importante e per nulla scontata trasferta europea in programma giovedì a Praga contro lo Slavia. Queste le sue dichiarazioni.

"Prove generali oggi, ma verranno fatte anche domani in vista della trasferta di Praga. Il Milan all'andata ha realizzato 4 gol, ha vinto 4 a 2, ma l'impressione è che non ci sia la tranquillità nel senso che non è un vantaggio rassicurante. Il Milan dovrà giocarsela lì, perché è una squadra che una settimana fa, in inferiorità numerica, ha realizzato 2 gol ed ha messo in difficoltà il Milan. Il Milan non ha avuto la forza di chiuderla, e proprio per questa ragione dovrà giocarsela. E forse di conseguenza proprio per questo motivo che Stefano Pioli sceglierà i migliori, perché si scenderà in campo con il miglior 11 possibile. Calabria e Theo sugli esterni, Tomori e Gabbia al centro. In mezzo al campo più Reijders che Bennacer al fianco di Adli. Poi solito tridente di trequartisti alle spalle di Giroud".