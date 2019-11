Di Stefano: "Il Milan vorrebbe Ibrahimovic a Milanello dai primi di dicembre, c'è da capire la sua volontà"

Peppe Di Stefano è intervenuto su Sky Sport 24 per raccontare le ultime sul Milan, queste le sue parole su Zlatan Ibrahimovic: Il Milan è l'unica squadra ad aver fatto un offerta ufficiale e non è un caso. Se Raiola si siede col Milan non è solo per parlare di Donnarumma o Bonaventura, si parla soprattutto di Ibra. Se Raiola si siede è perché è stato autorizzato da Ibra. Il Milan ha parlato con Elliott ed ha iniziato la trattativa. Ibra è un classe 1981 che tornerebbe in una nuova Milanello e in una nuova società. Ha fatto una proposta economice e di gestione. E' un offerta di 18 mesi, economicamente è anche importante, si parla di 6 milioni di euro, ma c'è bisogno che Ibra si convinca che non va in un Milan da 1-2 secondo posto e se le cose vanno nei migliori dei modi il Milan finisce nella parte sinistra della classifica, visto che ora sei nella parte destra e siamo alla 13 giornata e siamo a un mese dalla sosta. Il Milan ha tutta la buona volontà di ricoprirlo di soldi e di responsabilità e uno così servirebbe al Milan. Ibra avrebbe non solo il compito di segnare. Il prossimo contatto? Raiola non tornerà in Italia prima di Mercoledì/Giovedì. Il Milan ha avuto l'ok di Elliott, ha fatto l'offerta a Raiola che l'ha riportata ad Ibra che ora sta riflettendo. Sta anche decidendo se aspettare altre offerte. Il Milan vorrebbe fare in fretta perché vuole che si alleni già dai primi di dicembre per mettersi al meglio in forma e conoscere la squadra. Si vuole capire la sua volontà. E' possibile che Raiola si sieda con il Milan e dica che Ibra non ha al momento tutta la voglia di riflettere sul Milan e le altre squadre e se ne riparla tra qualche settimana".