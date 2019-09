Di Stefano: “Le tre immagini di Hellas Verona-Milan”

Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport 24 di Hellas Verona-Milan e dei tre episodi chiave della gara: “Le tre immagini di Hellas-Milan. L'espulsione: Questo non è un grande Milan, fa enorme fatica e l'espulsione lo ha certamente aiutato. Il cambio: si passa dal 4312 ibridio al 433. E' la chiusura del cerchio? Vedremo se sarà la soluzione in vista derby. L'esultanza di Piatek e il silenzio. E' stata una brutta partita da parte sua, bruttissima. L'ha toccata pochissimo, non trovava mai la posizione, ma ha fatto gol. Ha esultato in maniera rabbiosa. Ha avuto il coraggio di calciare il rigore, ora che è nuovo rigorista, è stato abbracciato da tutti i suoi compagni e il Milan spera che si sia sbloccato, anche perché alternative non ce ne sono. Il campo darà e sue risposte. Si è provato a farlo parlare, dal Milan ci fanno sapere che non è nervosismo, ma lui ha preferito comunque non parlare e quindi al derby la risposta."