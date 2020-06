Di Stefano: "Leao deve convincere il Milan a puntare ancora su di lui"

Peppe Di Stefano, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della posizione di Rafael Leao in ottica futura: "E' un giocatore di una qualità estrema, quando ha voglia spacca le partite in due, è straripante. Il problema è la continuità che anche quando gli è stata data non ha sfruttato. Leao deve vivere al massimo queste undici partite, a fine stagione si dovranno fare i conti, lui è in una terra di mezzo e deve convincere il Milan a puntare ancora su di lui, perché la stagione di quest'anno al momento è negativa. C'è ancora tempo per convincere tutta la dirigenza".