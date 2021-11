Di Stefano sul rinnovo di Kessie: "Il Milan tiene la propria linea e ha fatto la sua proposta"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Peppe di Stefano ha parlato del rinnovo di Kessie e di Romagnoli. Queste le sue parole: "Kessie si sta riprendendo il Milan e domenica giocherà dal primo minuto al fianco di Tonali. Per quanto riguarda la questione rinnovo contrattuale c'è una fase di stallo perchè il Milan sta tenendo la sua linea. Ha fatto più di un tentativo ma sono stati rifiutati. La dirigenza rossonera farà un altro tentativo perchè non vuole perdere il giocatore ma ha un budget da rispettare. Per la situazione Romagnoli invece c'è la possibilità di un rinnovo che qualche settimana fa sembrava impossibile ma c'è stata qualche chiacchierata per andare avanti insieme"