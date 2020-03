Di Stefano: "Terminato l'allenamento a San Siro. Assenti Maldini, Massara e Boban"

Intervenuto su Sky Sport 24, Peppe Di Stefano, in collegamento da San Siro, ha raccontato le ultime sull'allenamento del Milan e le assenze di Maldini, Boban e Massara alla rifinitura di oggi: "Allenamento finito qui a San Siro, i giocatori stanno lasciando lo stadio. È andato via anche Gazidis. Per l’assenza, sia ieri che oggi, di tutti i dirigenti dell’area sportiva, Maldini, Massara e Boban, la società fa filtrare che non sarebbero da ricondurre alle vicende societarie degli ultimi giorni. Poi magari domani saranno allo stadio e tutto tornerà alla normalità, oggi però, visto che facciamo cronaca, vi raccontiamo dell’assenza dei dirigenti dell’area sportiva”.