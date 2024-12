Di Stefano: "Theo tra i migliori al mondo, il suo problema non è fisico ma di testa. Lui è molto legato al Milan"

Ultimi giorni di quiete prima dell’inizio di un periodo pregno di partite e sfide che si faranno sempre più decisive tra Serie A, Supercoppa, Champions League e Coppa Italia. Come ci arriva il Milan? Peppe Di Stefano, noto giornalista di Sky Sport, ne parla con Carlo Pellegatti in un video sul suo canale YouTube. Queste le sue dichiarazioni.

Il 2025 però deve restituire al Milan il vero Theo Hernandez…

“È uno dei migliori terzini del mondo. Ma il suo problema, a mio personale avviso, non è fisico ma una questione di testa. È un ragazzo molto legato al Milan, ho sempre avuto questa impressione. C’è uno zoccolo duro in questa squadra, quelli del passato, i Maignan, i Tomori, i Calabria, i Theo Hernandez… Non vinci uno scudetto per caso. Il Milan ha poi trovato anche Gabbia, ma chiaramente è Theo quello che ti cambia le partite. Non potrò mai dimenticare la sua cavalcata in Milan-Atalanta di un paio di anni fa”.