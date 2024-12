Di Stefano: "Ultimi giorni di "sosta", poi fino a marzo nessun momento di pausa. Servono i giocatori e serve un buon mercato"

Ultimi giorni di quiete prima dell’inizio di un periodo pregno di partite e sfide che si faranno sempre più decisive tra Serie A, Supercoppa, Champions League e Coppa Italia. Come ci arriva il Milan? Peppe Di Stefano, noto giornalista di Sky Sport, ne parla con Carlo Pellegatti in un video sul suo canale YouTube. Queste le sue dichiarazioni.

Cosa trova il Milan in questo periodo?

“Fonseca ritrova Pulisic, e non è una banalità in vista della Roma. Questi sono gli ultimi giorni di “sosta”. Da qui fino a marzo non c’è più un momento di pausa. Quattro competizioni: campionato, Supercoppa, Coppa Italia e Champions League. Servono i giocatori e serve, secondo me, un buon mercato. L’assetto ora prevede di giocare a destra con un giocatore più difensivo, a meno che Jimenez possa essere adattato lì, sperando che Theo possa tornare a buoni livelli. Ma Pulisic lo reputo fondamentale”.