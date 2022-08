Diaz convince Pazzini: "È un giocatore molto importante, molto giovane. Col gol si toglie un peso"

MilanNews.it

Un gol e diverse giocate decsive: il Brahim Diaz visto in Milan-Udinese è un calciatore ritrovato. Anche Giampaolo Pazzini, intervenuto a DAZN nel post partita, ne ha parlato in modo positivo: "È un giocatore che l'anno scorso era partito molto bene. Quest’anno è partito è altrettanto bene. L’anno scorso poi non ha avuto tanta continuità. È un giocatore importante, è molto giovane. Quando fai gol ti togli un grande peso, può giocare più tranquillo".