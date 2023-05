Diaz sull'euroderby: "Sarà senza dubbio una battaglia, ci saranno tanti duelli"

MilanNews.it

In vista del derby di domani sera, valido per l'andata delle semifinali di Champions League, Brahim Diaz ha dichiarato a Marca: "Li abbiamo già affrontati tante volte... Sarà una partita pazzesca, con tanti duelli e dove si vedrà quali colori dominano la città. Sarà emozionante, di sicuro. Se c'è tensione? Abbiamo avuto tante 'finali' di fila e abbiamo avuto poco tempo per pensare. Ma siccome sappiamo che affronteremo l'Inter, c'è un'atmosfera da derby. È palpabile e la gente vuole che arrivi il giorno della partita.

È considerata una partita molto importante, o meglio due, ma questa rappresenta anche una semifinale di Champions League. Alla fine sono due derby tra squadre abituate sempre a vincere. A Milano, tutto è molto passionale. Il calcio è vita. Milan e Inter sono due grandi squadre che vogliono sempre di più e vogliono sporgere il petto per dire: 'Io sono di questa squadra e questa squadra governa la città'. Sarà una battaglia, senza dubbio".