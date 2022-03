Diaz verso una nuova panchina: ma Pioli punta a recuperarlo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nuova panchina per Diaz. Contro l’Empoli, infatti, mister Pioli dovrebbe affidarsi a un Milan con più muscolare, con Kessie insieme a Tonali e Bennacer. Lo spagnolo Brahim non sta attraversando un momento particolarmente felice dal punto di vista tecnico, ma l’allenatore rossonero - come sottolinea Tuttosport - ha fatto capire che ci sarà spazio anche per lui nel corso della gara. Pioli, infatti, punta a recuperarlo per questo rush finale di stagione.