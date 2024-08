Diddi: "Il Milan deve aver coraggio di far giocare Liberali. Le ossa se le fa in prima squadra"

Luca Diddi, match analyst e tattico molto attivo sui social, ha parlato del tema dei giovani partendo da Mattia Liberali e gli altri baby rossoneri che si sono messi in mostra nelle ultime settimane. Dice Diddi in un suo reel: "Liberali è un talento incredibile. E allora io dico questo: il Milan deve avere il coraggio di far giocare Liberali, di farlo giocare senza rischi perché il ragazzo ha personalità e tantissima qualità. Non mi venite a dire che deve andare nel Milan Futuro per farsi le ossa: no, le ossa come in tutte le altre nazioni, quando c’è il talento, se le fanno in prima squadra e giocano".

Prosegue Diddi sul tema: "Ma non è il tattico che te lo chiede, è il calcio italiano. Il Milan deve avere coraggio così come con Camarda, così come con Torriani. Può essere lui il vice-Maignan tranquillamente. Nel calcio come nella vita bisogna rischiare, così come ha rischiato Sinisa con Donnarumma, così come ha rischiato chi ha messo dentro Yamal per la prima volta, così come ha rischiato chi negli anni ha fatto esordire Totti e Del Piero. Italia, dobbiamo tornare come prima: rischiare, valorizzare il nostro giovane".