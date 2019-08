Diego Laxalt, i numeri dell'esterno che si avvicina all'Atalanta

Diego Laxalt è uno dei nomi più chiacchierati per quanto concerne il mercato in uscita del Milan. Infatti, la giornata di domani potrebbe essere importante, perché l'Atalanta e il suo procuratore si incontrano e potrebbero raggiungere l'intesa che darebbe il là ad un'operazione che farebbe bene un po' a tutti. Diego Laxalt con la maglia rossonera ha registrato 29 presenze, nessun gol e 1 assist in 1.276 minuti di gioco, l'equivalente di 14 partite intere.