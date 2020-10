Dietrofront Germania: da novembre porte chiuse ai tifosi in Bundesliga

La Germania torna indietro e chiude le porte degli stadi ai tifosi. Secondo quanto riferito dalla DPA, la principale agenzia di stampa tedesca, nell'ambito di un generale appesantimento delle misure restrittive contro il contagio, a partire da novembre le partite di Bundesliga si svolgeranno senza presenza di pubblico. Come detto, si tratta di una previsione inserita nel generale shutdown pensato dalla Merkel per arrivare con più serenità al periodo natalizio. Finora, la DFL (la lega calcio tedesca) aveva ottenuto l'ok fino al 20 per cento della capienza degli stadi, ma non tutti i club ne avevano approfittato: il Bayern Monaco, per esempio, non aveva riaperto l'Allianz Arena ai tifosi.