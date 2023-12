Dimarco sulla corsa Scudetto: "Juve forte come il Milan"

Autore del raddoppio contro l'Udinese, Federico Dimarco, esterno nerazzurro che è stato intercettato ai microfoni di Inter TV per commentare l'esultanza e lo scambio di battute con Asllani subito dopo la rete: "In settimana mi aveva detto che segnavo (ride, ndr), come altre persone tra cui Stankovic. Sono contento".

Quanto vi darà fastidio la Juventus per lo Scudetto?

"Questo non lo so. Sono forti come il Milan, il Napoli, la Roma. Però noi dobbiamo continuare a lavorare per noi stessi senza guardare gli altri".