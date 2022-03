Dj Ringo: "Milan, grande lavoro di Maldini, Massara e Pioli. Maignan sembra l’uomo ragno"

MilanNews.it

In merito alla corsa scudetto, Ringo, noto dj e grande tifoso milanista, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Non so cosa sia quella parola... Risentiamoci tra 3 partite, mancano 8 giornate alla conclusione, il Napoli è soltanto a 3 punti. Non c’è un distacco rassicurante. E ci sono ancora sfide complicate. Oltre al ritorno della semifinale di Coppa Italia con l’Inter. Ma, detto questo, il Milan c’è. E’ in lotta su due fronti e questa è una gran cosa. In Champions non ha fatto benissimo, ma non è che gli arbitri lo abbiano aiutato. Non è successo nemmeno in campionato, dove mancano un paio di punti, come quelli persi in casa con l’Udinese per il gol di mano. Ma la squadra dà garanzie. Innanzitutto è stata messa a posto la società. C’è il gran lavoro di Maldini e non lo dico perché è mio amico. E con lui Massara. Poi l’aggiunta di Pioli, il tecnico che ha sposato la causa. Il Milan è costruito senza follie, pescando anche uomini importanti costati poco come Kalulu, o sorprese come Saelemaekers. Su Giroud non avevo dubbi con l’esperienza che ha. Mentre Maignan sembra l’uomo ragno. Usa benissimo le mani, interpreta il ruolo di portiere in modo moderno. E Ibra? Dopo la sosta ci può dare una mano. In campo o in panchina. Sarebbe bravo anche a basket o a rugby".