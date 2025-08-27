Domani Max Allegri parlerà in conferenza stampa alle ore 13
Domani è già giorno di vigilia per il Milan che venerdì sera alle 20.45 sfiderà il Lecce allo stadio "Via del Mare" in occasione del secondo turno di campionato. Una partita già importantissima, specialmente per il morale dei rossoneri che hanno iniziato con un passo falso e inaspettato perdendo la prima gara in casa contro la Cremonese neopromossa.
Domani, come appreso dalla redazione di MilanNews.it, dopo l'allenamento e prima della partenza per la Puglia, Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa per presentare la partita presso il centro sportivo di Milanello. L'evento sarà trasmesso in diretta su Milan TV e la nostra redazione, come di consueto, vi offrirà la possibilità di seguire ogni dichiarazione attraverso il live testuale.
DOVE VEDERE LECCE-MILAN
Data: venerdì 29 agosto 2025
Ora: 20.45
Stadio: Via del Mare, Lecce
Diretta TV: DAZN, Sky Sport
Web: MilanNews.it
