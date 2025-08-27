Milan come il Napoli dopo la prima sconfitta? Condò: "Il Napoli aveva ancora tutto il mercato in canna"

La prima giornata di campionato di Serie A è andata ormai in archivio e non è un bel ricordo per il Milan, sconfitto clamorosamente a San Siro dalla neopromossa Cremonese mostrando ancora lacune difensive importanti e venendo colto alla sprovvista dalla mancanza di soluzioni offensive, sia per sfortuna che per mala gestione sul mercato. A commentare il primo turno di campionato, sulle colonne del Corriere della Sera, il giornalista Paolo Condò che si è soffermato parecchio sul momento dei rossoneri.

"Tutti hanno consolato il Milan citando il fresco precedente del Napoli, che un anno fa venne sì travolto dal Verona al debutto, ma con 50 minuti di Spinazzola come unica novità rispetto alla fallimentare stagione precedente. Nel Milan mandato al tappeto dalla Cremonese abbiamo visto invece parecchio Modric, un po' troppo Estupinan, 90' più recupero di Saelemaekers e una porzioncina di Jashari, mentre in panchina hanno atteso invano il loro momento Ricci, De Winter e Athekame. Questo per dire che il Napoli un anno fa aveva ancora tutto il mercato in canna, mentre il Milan la sua campagna l'ha fatta".