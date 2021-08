Domani Milan-Cagliari, lo storico di mister Pioli con i sardi

Domani sera si giocherà Milan-Cagliari, prima partita stagionale giocata in casa dai rossoneri e seconda sfida di Serie 1 21/22. Dopo il pareggio casalingo di maggio (0-0), il tecnico rossonero avrà l'occasione per riprendere la sua striscia positiva contro la squadra sarda: infatti il Cagliari è la squadra contro cui l'allenatore del Milan ha vinto più partite in Serie A: 10 in 19 incontri (5N, 4P). Stefano Pioli (59%) è il secondo allenatore nella storia del Milan con la percentuale di vittorie più alta in Serie A (41 vittorie in 70 panchine), dietro soltanto a Lajos Czeizler (64%: 73/114).