Domani sarà svelato il fourth kit rossonero della stagione 2024/2025

Il Milan, in collaborazione con PUMA e Off-White™, si prepara a svelare venerdì 14 febbraio il Fourth kit della stagione 2024/25, in quella che si preannuncia come la fusione perfetta di calcio, moda e innovazione.

Nell'attesa, da oggi è già possibile acquistare in pre-order la maglia in versione Authentic in esclusiva sullo Store online ufficiale del Club. Disponibile in due colorazioni – una nera e una rossa – la maglia è personalizzabile con due font diversi. Oltre a nomi e numeri dei giocatori nella versione che sarà applicata sulle maglie della squadra nelle competizioni ufficiali, sarà possibile scegliere anche una special edition disegnata appositamente da Off-White™ disponibile in quattro diverse varianti di lettering da abbinare a due numerazioni.