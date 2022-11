Domenica speciale al Milan Club Carovigno: in sede donazione del sangue oltre i colori in collaborazione con l'AVIS

© foto di Milan Club - Carovigno

Domenica particolare nella sede del Milan Club Carovigno 2022 di Carovigno (provincia di Brindisi)!

Con la Serie A ferma per il Mondiale, i locali della sede sono stati destinati alla raccolta del sangue, organizzata assieme all'AVIS di Carovigno, alla quale hanno partecipato numerosissimi donatori (sono state raccolto ben 47 sacche di sangue), sia di fede rossonera che - come da foto in allegato - di altre tifoserie, a conferma del ruolo sociale che l'associazione del Milan Club svolge nel Paese anche oltre i colori.

"È la prima volta - ha spiegato Emily Pecere, referente locale dell'AVIS - che un'associazione si propone per darci una mano nella raccolta di sangue: è stato un onore per noi! A nome degli avisini di Carovigno, ringrazio il Milan Club perché sempre presente, soprattutto quando la comunità ha bisogno di un aiuto". Fanno eco le parole di Pinuccio Buongiorno, presidente del Milan Club Carovigno 2022: "Cari avisini, ci avete regalato un'esperienza di grande spessore, qualcosa che noi forse non avevamo neanche immaginato di poter vivere... E tutto questo grazie alla vostra organizzazione ed alla meticolosa ricerca della massima precisione in ogni step di questa grandissima giornata. Speriamo di poter condividere altri eventi di beneficenza con voi,e per ora un enorme grazie".