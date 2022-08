Donadoni: "Contro l'Atalanta il Milan si è imposto per buona parte della gara"

MilanNews.it

Roberto Donadoni, ex calciatore del Milan, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista della partita di stasera tra due sue ex squadre, rossoneri e il Bologna. Queste le parole del tecnico sulla partita del Milan contro l'Atalanta: "Avversari come l’Atalanta marcano pregi e difetti. Se riesci a importi lì, e il Milan lo ha fatto per buona parte della partita, è un segnale importante".