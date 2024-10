Donadoni: "Il Milan è partito male, ha avuto una ripresa con il derby e poi questo passo falso a Firenze"

vedi letture

Roberto Donadoni ha vissuto una carriera da calciatore ad altissimi livelli, giocando soprattutto nel Milan, con cui ha vinto 6 volte lo Scudetto e 3 volte la Champions League. L'ex allenatore di Parma, Bologna, Napoli ed ex ct dell'Italia, ha parlato della Serie A a La Gazzetta dello Sport: "Mi auguro che non sia una corsa a due. Dopo una partenza difficile il Napoli sta dimostrando di essere una pretendente per il titolo. È chiaro che non giocare le coppe può dare qualcosa in più dal punto di vista fisico, ma le coppe sono anche stimolanti affinché tensione, attenzione e motivazioni siano sempre al top. L’Inter è ancora indiscutibilmente la favorita".

Milan e Juventus invece come le vede?

"Il Milan è partito male, ha avuto una ripresa con il derby e poi questo passo falso a Firenze, ma sono due squadre (i rossoneri e la Juventus, ndr) che devono trovare un po’ di continuità. Però lotteranno".

Lautaro e Thuram sono un fattore?

"Anche in questa giornata hanno dimostrato quanto valgono, hanno un potenziale importante in termine di realizzazione. Se si accoppiano bene e sono in sintonia tra loro, diventano pericolosi per qualsiasi formazione. Può anche arrivare un periodo di astinenza, ma se hai il gol nel DNA...".