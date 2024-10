Donadoni: "Non è Fonseca che rinuncia a Leao: è Leao che rinuncia a se stesso"

Big match fondamentale questa sera a San Siro: il Milan ospita il Napoli capolista. Da una parte i rossoneri che vogliono dare continuità ai due risultati utili ottenuti post sosta e hanno l'intenzione di accorciare la classifica; dall'altra i partenopei che sono primi e potrebbero portarsi a +11 sul Diavolo, penalizzato però da una partita in meno. A parlare di questa importante sfida il doppio ex Roberto Donadoni, gran centrocampista del Milan e successivamente allenatore del Napoli, intervistato alla Gazzetta dello Sport.

Le parole di Donadoni su Rafael Leao: "Morata non ha segnato molto ma dà una grande mano alla squadra partecipando alla manovra e creando spazi. A uno così non rinuncerei mai. Per Leao il discorso è diverso: sta palesando dei problemi che aveva già mostrato in passato. Finché non avrà continuità di rendimento, è inutile discutere sulle sue potenzialità e quando riuscirà a esprimerle. Non è che Fonseca rinuncia a lui. E' Leao che rinuncia... a se stesso".