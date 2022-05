Donadoni su Saelemaekers: "Esempio di come si porta acqua al mulino di tutti"

MilanNews.it

L'ex leggenda rossonera Roberto Donadoni, intervistato sulla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, ha speso parole di elogio per Alexis Saelemaekers, il cui apporto viene a volte sottovalutato: "La forza del Milan è nella compattezza del gruppo: Saelemaekers è l’esempio di come si porta acqua al mulino di tutti. E come lui, altri: anche chi di volta in volta è entrato dalla panchina ha saputo essere importante. A volte fondamentale".