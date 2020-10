Donati su Ajer accostato al Milan: "Possiamo paragonarlo a Kjaer per senso della posizione e nel gioco aereo"

Celtic-Milan è una sfida che rievoca vecchi ricordi. Il doppio ex Massimo Donati ha parlato a TMW del match di questa sera. Un giocatore che il Milan ha seguito e considerato per la propria difesa è il norvegese Ajer. Cosa ci puoi dire di lui? "È un giocatore che dove lo metti si disimpegna bene. Giocatore fisico, non fa niente di trascendentale ma è senza dubbio affidabile. Possiamo paragonarlo a Kjaer, sono simili nella struttura fisica, per senso della posizione e nel gioco aereo".