Donati su Ibra: "Campione con la C maiuscola, può aiutare i giovani"

Intervenuto su Radio Sportiva, l'ex centrocampista Massimo Donati ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "Secondo me il Milan ha bisogno di giocatori del calibro di Ibra. L'età è avanzata ma il campione è di quelli con la 'C' maiuscola. In estate sono stati presi buoni giocatori ma nessun top player. L'innesto di Ibrahimovic è molto positivo per tutti al Milan, sia dentro che fuori dal campo, perché può anche aiutare i giovani a crescere".