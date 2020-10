Donati su Tonali: "Lo vedo meglio in un centrocampo a tre. Può diventare fondamentale per questo Milan"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Massimo Donati ha espresso le sue sensazioni riguardo le prime partite di Tonali in rossonero. Queste le sue robe: "L'ho guardato nelle sue prime partite in rossonero e secondo me non è completamente a suo agio nel centrocampo a 2. Togliere il posto a Bennacer e Kessie, ora come ora, non è facile pertanto dovrà sfruttare tutti i minuti a disposizione e dovrà fare quello che lui sa. Non si deve inventare niente di particolare, deve essere sè stesso con continuità. Lo vedo meglio come vertice basso nel centrocampo a tre ma considerato il modulo dei rossoneri dovrà essere bravo in intensità e in qualità. Può diventare un giocatore fondamentale di questo Milan"