Donnarumma a Sky: "Sono cresciuto, la scorsa stagione è servita. Abbiamo dovuto dare il 110%"

Gianluigi Donnarumma ha parlato a Sky Sport dopo la sfida contro la Fiorentina: “C’è stato un periodo negativo. Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo dovuto dare il 110%, lo abbiamo fatto in allenamento e sta sera si è visto. Ritiro ed episodi? Sono cose passate che si risolvono nello spogliatoio. Non c’è rammarico, siamo uniti e vogliamo lottare per il nostro obiettivo”

Sul non parlare del suo futuro: “Molto strano, non sono abituato. Ringrazio Montella per la fiducia che mi ha sempre mostrato. Gli auguro buona fortuna”



Sull’essere cresciuto e sulla tranquillità: “Anche la passata stagione mi ha fatto crescere, mi sento più maturo. Sto molto meglio in campo, cerco di aiutare i miei compagni alzando la voce”

Sul vivere le sorti del club: “Sento sempre parlare dei miei sei milioni, di Donnarumma. Cerco di stare tranquillo ma non è stato facile. Mi ha fatto maturare”

Su Juve-Atalanta: “Spero sia in una bella partita, noi facciamo il nostro e vediamo”

Sul Milan: “Non parlo di altro, spero solo di portare questo club in Champions, dove merita. Il club è fatto per la Champions, spero di farcela e di fare il meglio possibile”