Donnarumma alla Rai: "Nessun passo indietro, ora vinciamo le prossime"

Gigio Donnarumma ha parlato ai microfoni di RAI Sport nel post partita di Italia-Olanda: "Ci tenevamo a far bene e a vincere davanti al nostro pubblico e purtroppo non ci siamo riusciti. Abbiamo avuto più occasioni limpide noi, ma non le abbiamo sfruttate. L'importante è non aver perso, ora pensiamo a vincere le prossime due. Passo indietro? No, loro sono forti ed è sempre dura affrontarli. Non siamo riusciti a sfruttare le occasioni, ma non abbiamo fatto nessun passo indietro. Ora vogliamo vincere le prossime due partite che restano. Il nostro obiettivo è quello di vincerle tutte, ci riproviamo a novembre".