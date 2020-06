Donnarumma lancia un'iniziativa per i tifosi: "Tifateci anche da casa"

Gianluigi Donnarumma ha postato una foto che lo ritrae a Milanello con un paio di guanti firmati dal portiere rossonero. Il giovane estremo difensore ha lanciato un'iniziativa per rendere partecipi i tifosi sui social e per regalare ad uno di loro i propri strumenti del mestiere:

"Ciao ragazzi,

É quasi ora di tornare in campo! ️ Per ora purtroppo non vi sarà possibile essere con noi allo stadio, ma contiamo comunque su di voi, anche da lontano 🙌

Come? Lascio alla vostra immaginazione.

Postate foto e video taggando me e aggiungendo l’hashtag #TifoDaCasa mostrando il vostro miglior “tifo casalingo”. Farò repost di alcuni e chissà… a qualcuno potrei regalare i miei guantoni 😉🧤 (Mi raccomando, non dimenticate di rispettare le linee guida del governo 🙏) A presto".