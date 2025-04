Dopo la follia in finale, Rudiger si opera al ginocchio: stagione finita

(ANSA) - ROMA, 29 APR - In attesa delle decisioni della disciplinare nei suoi confronti per la scenata contro l'arbitro nella finale di Coppa del Re, che potrebbe costargli fino a 12 giornate di squalifica, il difensore del Real Madrid Antonio Ruediger è stato operato per una lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro" e sarà indisponibile per sei ma anche otto settimane. Il Real ha annunciato l'operazione ma senza fornire ragguagli sui tempi del recupero, che potrebbero impedire al tedesco di partecipare anche al mondiale per club, al via il 14 giugno.

Ruediger non potrà nemmeno giocare con la Germania la fase finale di Nations League, a inizio giugno, ma anche se fosse stato disponibile rischiava di essere escluso perchè il suo comportamento aggressivo contro l'arbitro è piaciuto a ben pochi nel suo Paese, con diversi ex ct e giocatori che ne proponevano l'esclusione dal giro della nazionale. (ANSA).